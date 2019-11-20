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今日 18:33 國際財經

貿協能否簽署疑慮增 歐股中段續跌

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美國總統特朗普就中美貿易談判再吹淡風，加上美國參議院通過《香港人權與民主法案》，或影響中美第一階段貿易協議，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7225點，跌98點或1.35%；德國DAX指數報13074點，跌146點或1.11%；法國CAC 40指數報5860點，跌48點或0.83%；意大利富時MIB指數報23192點，跌136點或0.58%。

道指期貨暫報27782點，跌113點。

美國總統特朗普周二在白宮主持內閣會議表示，如果未能與中國簽署貿易協議，他將向中國貨加徵關稅，但稱中國仍然期望與美國簽署貿易協議。

另外，特朗普促請民主黨，盡快通過取代《北美自由貿易協定》的《美墨加協定》。民主黨籍國會眾議院議長佩洛西則表示，要先解決執法問題，才可以通過《美墨加協定》。

數據方面，德國10月生產物價指數(PPI)按年下跌0.6%，預期為下跌0.4%，9月為上漲0.3%。

歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，歐央行利率並未接近所謂的反轉利率。利率處於反轉水平時，低利率實際上是在束縛銀行業而非刺激放貸。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報55.2美元，跌0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油報60.89美元，跌0.02美元或0.03%。

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