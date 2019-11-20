國際財經 即巿股評

受加拿大疲弱的10月就業數據拖累，美元/加元於上周四（11月14日）升至1.3265，創10月11日以來的一個月新高。不過，翌日（11月15日）凌晨時段，美國10年期國債息率大跌9基點至1.804%，拖累美滙指數大跌，美元/加元亦開始由升轉跌。直至周一（11月18日），美元/加元已連續下跌三日，其後滙價於周二（11月19日）跌至1.3188，刷新11月8日以來的10日新低。

然而，纽约期油周二大跌3%，令加元升勢受限，美元/加元很快重返1.3200之上。此外，加拿大央行高級副行長威爾金斯（Carolyn Wilkins）於今日（11月20日）凌晨發表講話時表示全球環境已經走弱，警告稱在全球不確定性日益加劇的情況下，對金融穩定的風險不能自滿，同時不排除金融壓力會滲透加拿大。該鴿派言論推動美元/加元短線大漲近40點，滙價曾升至1.3293，再度刷新一個月新高。

值得留意的是，加拿大將於今晚21:30公布10月消費者物價指數(CPI)，周四(11月21日)03:00將會公布美國聯儲局10月底議息會議紀要，投資者需密切留意消息會否左右美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元自10月29日觸及3月低位1.3039後見底回升，在日線圖形成上升通道，若短期內滙價能升破1.3300關口阻力，後市有機會再度挑戰1.3340-1.3350阻力區，但若加拿大CPI數據意外表現強勁或聯儲局的11月議息會議紀要內容較市場預期鴿派，則需小心滙價仍有機會再度回落，下探上升通道底部1.3200水平。

交易策略方面，我們根據11月11日策略於1.3250建立的美元/加元沽盤（下望1.3090，升穿1.3270止損）已於1.3225提前平倉，獲利25點。短期內待美元/加元回升至1.3320-1.3340區域沽出，下望1.3180，升穿1.3370止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供