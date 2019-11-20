國際財經 即巿股評

港股上周開始反彈，由上周五微升3點，擴大至本周一飆354點，昨日再抽升多412點，全因市場對中美貿易談判樂觀推動，但美國總統特朗普昨晚又再次威脅中國，一旦簽唔到貿易協議，向中國貨加徵關稅，恒指即嚇到腳軟，收市挫204點。

大家都知，中美分歧比大峽谷更闊，表面講到似層層有進展，實質依然得個吉，即喺擺空城計，而昨日老特言論，反映佢老人家對貿談進展激到跳起，正如之前所講，本周前再唔公布雙方會响邊到簽首階段協議，市場會變得不安，隨時引發股市急速調整。

近日美股雖然創新高，但升幅唔多，完全是拉牛上樹，而昨日避險資產十年期美債更跌穿1.8厘，執筆時更跌至1.75厘(圖一)，或者有投資者左手頂住股市，右手將股市資金換入債市避険。

值得留意是，在債市反映的避險意識愈來愈強烈，不單止十年債息率重新回至下跌通道內，更連10月初的上升軌亦告跌穿，連日圓亦走強，現造108.55兌一美元，也同樣跌穿上升軌，而人民幣今早一度跌至挨近7.04兌一美元水平，上述俱是不利股市的訊號。

美股調整只是時間問題，尤其標普500指數14日RSI達73.3，位處偏高即超買水平，有咩風吹草動，足以整冧美股，目標睇回調至150天線，即2946點(圖二)，原因是每次回調至150天線附近，美股便回出現反彈。

索羅斯徒弟重新見倉雲計算

股份方面，可以待回調留意雲計算股，一來上述股份從高位調整唔少，更重要是索羅斯徒弟德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)，於雲計算股急跌前速速散貨後，最新一期披露持股中，開始見到高手再度於雲計算建倉手影，包括雲網絡安全股Okta及Crowdstrike。

尤其Crowdstrike可望多兩眼，此股獲上市前，已獲谷歌母公司Alphabet的CapitalG入股，6月時招價股為34美元，8月中一度大升到101.88美元，隔晚收造56美元，即從高位大幅回落45%，但CapitalG依然未有減持，可以重點關注。

至於港股，今日一度挫逾兩百點，雖然成交縮減，但美國潛在下跌風險唔細，港股點都避唔到，後市未跌完，暫時仍睇調整到26000。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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