國際財經

美國總統特朗普就中美貿易談判再吹淡風，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時28分，英國富時100指數報7282點，跌41點或0.56%；德國DAX指數報13140點，跌80點或0.61%；法國CAC 40指數報5871點，跌38點或0.64%；意大利富時MIB指數報23212點，跌116點或0.5%。

道指期貨暫報27794點，跌101點。

美國總統特朗普周二在白宮主持內閣會議表示，如果未能與中國簽署貿易協議，他將向中國貨加徵關稅，但稱中國仍然期望與美國簽署貿易協議。

另外，特朗普促請民主黨，盡快通過取代《北美自由貿易協定》的《美墨加協定》。民主黨籍國會眾議院議長佩洛西則表示，要先解決執法問題，才可以通過《美墨加協定》。

數據方面，德國10月生產物價指數(PPI)按年下跌0.6%，預期為下跌0.4%，9月為上漲0.3%。

歐洲央行首席經濟學家連恩(Philip Lane)稱，儘管現在增速低於預期，但歐羅區經濟不會陷入衰退，未來一到兩年將會復甦，歐羅區國家應該抓住當前低利率的機會來削減債務，而不是浪費額外的資源用來增加支出或者是減稅。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報54.93美元，跌0.28美元或0.51%；倫敦布蘭特期油報60.55美元，跌0.36美元或0.59%。