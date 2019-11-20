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瑞銀財富管理在年度展望報告預測，2020年亞洲(日本除外)GDP增長將持穩於5.4%，與今年相近，中國明年經濟增長將由今年的6.1%降至5.7%；美國則由今年的2.2%降至1.1%。

根據該行的基準情景，2020年全球經濟增速很可能從2019年的3.1%降至3%。發達國家經濟增長將從1.6%降至1.1%，而新興市場則可望從4.2%提速至4.6%。2020年全球通脹率預計將從3%略降至2.9%。至2020年底10年期美國公債收益率將跌至1.8%，布蘭特原油價格將下滑至每桶60美元。

該行稱，諸多政治抉擇將使2020年成為難以預料的一年，但是可持續投資和科技將篩選出未來十年新的贏家和輸家。

對於2020年，瑞銀財富管理建議包括：優質派息股以及以內需和消費為主導的公司；債券投資採取「中庸之道」；相對於周期性大宗商品看好貴金屬；看好安全性和息率均高的貨幣；另類投資則看好對市場波敏感度較低的類別。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele指出，選舉、貿易爭端以及貨幣和財政政策組合的轉變，很可能決定了2020年是個「抉擇之年」。然而，投資者不妨把眼光放得更長遠一些。關注2020年開始的「轉型十年」，未來新贏家和輸家可能對投資者如何配置資本帶來改變。

《2020年展望》指出，亞洲正引領5G、人工智能和自動駕駛領域的顛覆性創新。瑞銀財富管理戰術性看好亞洲(日本除外)股票，同時輔以看好10年期美債的頭寸。