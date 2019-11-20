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高通料5G手機晶片後年需求倍增

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全球最大流動通訊產品所用晶片生產商高通預期，5G智能手機用晶片2021年的銷量將達4.5億件，2022年更增至7.5億件。

高通原先估計，5G晶片明年需求為1.75億至2.25億件；以中位數計算，2021年需求增幅是2020年的1.25倍。

有關數據來自Verizon周二向分析員提供的陳述業務文件。該公司預期，5G業務收入明年增長將很可觀。

高通指出，中國的5G技術商品化，以及有不同價格的手機，令5G的市場接受速度較4G快，是推動5G晶片需求上升的主要因素之一。

 

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