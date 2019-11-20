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如未能簽貿協 特朗普稱將加徵中國貨關稅



美國總統特朗普在白宮主持內閣會議期間稱，如果未能與中國簽署貿易協議，他將向中國貨加徵關稅。

威廉斯:美國聯儲局利率水平恰當



紐約聯儲總裁威廉斯稱，對美國經濟來說，聯儲局利率水平屬恰當；但經濟明顯遇挑戰，增長步伐開始放慢，他正密切注視下行風險。

零售股瀉 道指破頂倒插百點收市



波音股價造好，帶動美股三大指數早段再破頂，道指最多漲53點；但零售商家得寶和Kohl's季度營運數據差，加上特朗普威脅加徵中國關稅，道指掉頭最多挫141點，收市仍回落102點或0.36%，標指跌0.06%，納指則升0.24%。波音在航空展獲得50架737 MAX航機訂單，消息刺激股價曾漲1.45%，但收市倒跌0.67%，盤中跌幅一度擴大至2.12%，因為美國運輸安全局建議加強飛機引擎及零部件設計。家得寶和Kohl's分別挫逾5%和19%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部10月新屋動工按月升3.8%，年率遜預期；建築許可增5%，年率創2007年5月以來最大增幅。財政部報告顯示，9月長期資本淨流出495億美元，8月經修正後淨流出412億美元。

￭ 美滙指數窄幅波動，尾段靠穩。日圓兌美元反覆上揚0.12%。英鎊兌美元回軟0.22%。

￭ 紐約期金反覆高收0.2%，每盎斯報1474.3美元。

￭ 紐約期油收市挫3.2%，布蘭特期油跌1.53%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數曾漲0.79%，攀至逾4年新高，收市升0.12%。英股漲0.22%，德股升0.11%，法股則挫0.35%。

港交所傳研購西班牙交易所



西班牙報章消息稱，港交所(00388)正在考慮競標西班牙交易所(BME)。港交所發言人回應稱，不評論併購傳聞。

惠譽:港中型銀行有能力應對經濟逆境



惠譽報告指出，華僑永亨、星展(香港)、上海商業銀行、大新銀行(02356)及創興銀行(01111)五間中型銀行，有足夠緩衝能力應對經濟逆境，將其展望維持在「穩定」評級。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26944點，較昨日恒指收市低水150點。

￭ ADR港股比例指數報26904點，較港收市低189點。

￭ 熊貓綠能(00686)以每股0.25元配售71.77億股新股，料淨集資約17.64億元。

￭ 順騰(00932)以代價2.29億元售一家附屬70%股權，其從事微信支付跨境業務。