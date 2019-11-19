國際財經

投資者仍在消化中美貿易談判的消息，美股周二個別發展，三大指數在波音股價造好帶動下早段再破頂，道指最多漲53點，高見28090點刷新紀錄，但其後被零售企業家得寶(Home Depot)和Kohl's股價下挫拖累，加上總統特朗普威脅在白宮主持內閣會議期間稱，如果未能與中國達成貿易協議，將向中國貨品加徵關稅，道指掉頭倒跌，最多挫141點，即市低見27894點。

道指收市仍回落102點或0.36%，報27934點；標指跌0.06%，收報3120點；納指則上升0.24%，收報8570點。波音在杜拜航空展獲得50架737 MAX航機訂單，消息刺激波音股價初段曾漲1.45%，但收市倒跌0.67%，盤中跌幅一度擴大至2.12%，因為美國運輸安全局(NTSB)建議加強飛機引擎及零部件設計。

家具裝修零售商家得寶上季營業額遜預期，按年增近4%至272.2億美元，少於市場預期的275.3億美元。季內盈利按年跌3%至27.7億美元，經調整後每股賺2.53美元，稍勝預期的2.52美元。百貨公司Kohl's第三季每股盈利74美仙，營業額43.58億美元，均遜預期。家得寶和Kohl's股價收市分別急挫逾5%和19%，家得寶為表現最差的道指成分股；油股受壓，雪佛龍下滑1.77%，埃克森都回落1.02%。

貿談有疑慮 油價回落

歐股個別發展，Stoxx 600指數曾漲0.79%，攀至逾4年新高的409.2，收市升0.12%。英股漲0.22%，德股升0.11%，法股則挫0.35%。

美滙指數窄幅波動，美市尾段回升0.06%，報97.86。日圓反覆上揚0.12%，至每美元兌108.54日圓。英鎊偏軟，跌0.22%，兌1.2925美元。歐羅靠穩，微漲0.05%，兌1.1078美元。

紐約期金反覆回升，收市上漲0.2%，每盎斯報1474.3美元。

國際油價受中美貿易談判疑慮困擾，加上預期美國上周原油庫存增加拖累，連跌兩個交易日，紐約期油收市挫3.2%，每桶報55.21美元；布蘭特期油跌1.53%，收報60.91美元。

美國商務部公布，10月新屋動工按月升3.8%，以年率計為131.4萬間，低於市場預期的132萬間。10月建築許可按月增5%，以年率計為146.1萬間，市場預期為138.5萬間，為2007年5月以來最大增幅。

美國財政部的國際資本流動報告(TIC)顯示，9月長期資本淨流出為495億美元，8月經修正後為淨流出412億美元。