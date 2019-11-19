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今日 04:50 國際財經

Macy's網站遭黑客入侵 部分客戶資料外洩

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美國最大百貨公司美思(Macy’s)遭到網絡黑客入侵，部分客戶資料外洩。消息導致公司股價即市急挫逾一成。

美思指出，事件發生在10月初，macy.com遭到歷時一周的網絡攻擊，黑客手法相當成熟，以盜取用戶資料為目標。美思已經向執法單位舉報，並且聘請專家應對，相信問題已經解決，但少量客戶資料外洩，當中包括客戶的信用卡紀錄。

美思沒有提及受影響客戶數量，表示已知會客戶及啟動保障客戶措施。

美思去年也曾經遭到網絡黑客入侵，失去少量客戶資料。

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