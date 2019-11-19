國際財經

外電報道，沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美(Saudi Aramco)的首次公開招股(IPO)處於初期認購階段，機構投資者認購部分已經差不多錄得足額認購。

報道引述協助沙地阿美IPO的銀行家稱，沙地阿美正式公布招股只有3天，但機構投資者提交的認購額已經相當於可供認購部分，本次IPO認購還有兩周結束。

沙地阿美拒評上述消息。

業界指出，大型新股IPO初段市場反應熱烈的話，將產生正面作用，吸引更多機構投資者認購。根據報道，沙地王室有意爭取當地更多富豪認購。