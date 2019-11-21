即巿股評 港股直擊 國際財經

阿里巴巴(09988)招股今天中午截止認購，市傳反應理想，國際配售部分提前結束。「撞期」IPO的沙地阿美(Saudi Aramco)據報也取消巡迴路演，惟原因相反，是由於估值未獲投資者認同。

國際油價周一(18日)跌逾1%，昨天進一步下挫，藉口是中美貿易第一階段協議遲遲未正式落實，為環球經濟增長蒙上陰影。此外，沙地阿美招股的反應及不上預期，打擊市場氣氛，拖累油價表現。

沙地阿美為全球最大產油商，9月旗下設施被攻擊即觸發油價勁漲，影響力可見一斑。沙地阿美IPO一直波折重重，從選擇落戶哪個國家上市(曾考慮紐約、倫敦、香港)，以至估值等問題都是市場焦點。該公司最終決定回歸本國掛牌，對其投資價值造成負面效應。

沙地阿美的最大困擾其實是本業前景長線遭看淡。國際石油需求存在增長減慢的隱憂，據沙地阿美招股書資料顯示，全球石油需求預期約於2035年達高峰，至2040年掉頭回落。

國際能源署(IEA)的預測則相對樂觀，最新估計全球石油需求直到2040年仍不會下滑，惟由2025年起增長放緩。影響油價的因素眾多，但長遠而言，環境保護肯定是關鍵，能源效益持續改善會減少油耗，加上電動汽車日漸普及，亦令石油需求逐步下降，IEA指出，車用石油消費於2020年代後期見頂。

英國早於2017年7月已宣布計劃2040年起禁用汽油車(包括柴油車)。蘇格蘭同年9月表示擬2032年便要汽油車絕跡路面。法國、德國亦有類似的準備，只是時限不同。挪威及印度據報分別在2025年和2030年開始禁售汽油車。這些政策效果與IEA預測大致吻合。

另一方面，環球經濟前景未卜，也是利淡油價的因素。儘管目前各國陷入衰退的疑慮略為紓緩，但國際貿易關係難復當年，內部需求十分疲弱。換句話說，全球經濟若不能重拾增長動力，油價毫無大升條件。

雖然長遠需求不振，供應卻沒有減弱跡象。各產油國為了力托油價，近年都積極控制產量，意味潛在產能不少，即使早前沙地阿美產油設施受襲，市場普遍認為不致出現供應緊張。

附【圖】所見，紐約期油自2008年觸頂，高見每桶147美元，迄今最多回落逾八成，至2018年反彈逼近80美元即遇阻，今年成功於50美元水平築底，暫徘徊50天線(55.7美元)與200天線(57.4美元)之間，其表現或左右沙地阿美的招股反應。

石油長線會否供過於求，仍視乎地緣政治及其他變數，然而，整體經濟未見起色，短期油價無力攀升，便足以讓投資者難以接受沙地阿美的偏貴估值。兩者相比，阿里是擁抱新經濟的代表性企業，潛力未盡發揮；阿美卻是依賴傳統經濟的產物，增長高峰期一去不返，這正是兩股IPO反應迥異的底因。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容