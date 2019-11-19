國際財經

市場繼續關注中美貿易談判進展，美股周二表現反覆，三大指數都曾創下盤中歷史新高，但高位遇到阻力，道指早段一度倒插超過100點。

截至本港時間凌晨約零時20分，道指報27926點，跌109點或0.39%；稍早時曾下滑136點，低見27900點；盤初則高見28090點，上揚53點。標普500指數現報3116點，回吐5點或0.18%；納指報8554點，升4點或0.05%，稍早時一度回落0.15%。

威廉斯:關注經濟下行風險

美國總統特朗普與聯儲局主席鮑威爾隔夜進行了一次計劃外的會晤。鮑威爾的訪問正值美國經濟相對不景氣的時期，這是他今年第二次與特朗普進行面對面的會談。聯儲局隨後發表聲明指出，鮑威爾此次乃應邀赴白宮就經濟問題與總統進行會談，此次會面並沒有事前安排。

在會談中，鮑威爾着重強調一點，政策路徑將完全取決於接下來可能預示經濟前景的訊息，尤其是各項重要經濟數據。接下來，與聯儲局官員將會依照法律要求設定貨幣政策，以支持最大程度的就業及穩定的物價；同時強調，聯儲局在制定貨幣政策時，將絕對保持謹慎、客觀且不受政治因素干擾。

美國紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，對美國經濟來說，聯儲局的利率水平屬於恰當。不過，美國經濟明顯正在遇到多項挑戰，增長步伐開始放慢，他個人正密切注視下行風險。

737 Max獲訂單 波音股價升

個股方面，道指成分股波音股價走高，現升0.4%，此前有報道稱，在杜拜航空展上，該公司備受爭議的波音737 Max噴氣飛機獲得50架訂單，其中20架飛機的訂單來自一個未公開的買家，而一家哈薩克斯坦的航空公司訂購了剩下的30架。

另外，零售商的銷售表現受到關注，家得寶與Kohl's股價走低，分別挫逾4%及17%，其中家得寶暫時為表現最差的道指成份股，此前兩家公司均宣布同店銷售收入按年下降。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)接受外國媒體訪問時，勸勉散戶投資者切勿輕信「有買貴，冇買錯」之言，認為這是最大的投資錯誤。

美元兌日圓受壓，現時下滑0.15%，報108.51日圓；ICE美滙指數持平，報97.79。

路透報道，俄羅斯在下個月舉行的全球產油國會議上，只肯承諾延續早前的減產協議，但不願意作出更多減產承諾。受消息影響，國際油價顯著回落，紐約期油現時下挫2.31%，每桶報55.73美元；倫敦布蘭特期油倒退1.68%，報61.39美元。