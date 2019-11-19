今日 21:45
國際財經
美國商務部公布，10月新屋動工升3.8%，以年率計為131.4萬間，低於市場預期的132萬間。
另外，10月建築許可增加5%，以年率計為146.1萬間，市場預期為138.5萬間。
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