國際財經 即巿股評

上周二(11月12日)美國總統特朗普出席紐約經濟學會午餐會時，表示美國與中國已接近達成首階段貿易協議，但亦警告如果中美未能簽署首階段貿易協議，將會大幅增加中國貨的關稅。其談話內容中未有暗示貿易形勢進一步改善的線索，投資者樂觀情緒開始驟減，在日圓重新受到買盤支持下，美元/日圓直至上周四(11月14日)已連續下跌五日，並曾跌至108.21，刷新10日低位。

在美元/日圓五日的下跌趨勢中，最為急速的一次下跌出現在上周五（11月15日）凌晨時段，當時美國10年期國債息率大跌9基點至1.804%，拖累美匯指數大跌，加上中美貿易前景不明朗，美元/日圓一度從急挫逾40點至10日低位108.21。儘管美元/日圓很快收復大部分失地，但本周一（11月18日）傳出消息指，由於美國總統特朗普不願取消向中國貨加徵的關稅，中方對中美達成貿易協議感到悲觀，美元/日圓因而再度急插近60點，今日（11月19日）匯價暫時於108.40至108.80之間窄幅波動。

值得留意的是，周四（11月21日）03:00將會公佈美國聯儲局10月底議息會議紀要，而周五（11月 22日）07:30日本將會公佈10月全國消費者物價指數（CPI），屆時或會對美元/日圓構成影響。

技術分析方面，美元/日圓於11月初升至109.46後受阻於上升楔形頂部阻力109.40-109.50區域，其後匯價連跌五日，並於11月14日跌穿楔形底部至最低108.21。然而，美元/日圓於108.20水平（由8月26日低位104.43至11月7日高位109.46上升浪的23.6%斐波那契回吐水平）開始重新受到買盤支持，如匯價短時間內能重新升回楔形的話，後市或可再度上探109.40，甚至是110關口。

交易策略方面，我們根據10月31日策略於108.00建立的美元/日圓買盤（上望109.80，移動止損109.00）已於109.00平倉，獲利100點。短期內待美元/日圓回升至109.20-109.40區域沽出，下望107.80，升穿109.60止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供