國際財經

中美貿易談判存在不確定性，惟歐盟10月新車銷量理想，歐洲股市中段上揚。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7387點，升80點或1.1%；德國DAX指數報13365點，漲158點或1.2%；法國CAC 40指數報5962點，升32點或0.55%；意大利富時MIB指數報23652點，漲189點或0.81%。

道指期貨暫報28120點，升112點。

中美貿易談判方面，美國財經頻道CNBC引述政府消息人士稱，由於美國總統特朗普不願意撤銷加徵關稅，中國政府對中美貿易談判結果因此感到悲觀。

美國政府向中國電訊設備商華為發放為期90天的延長禁制令豁免許可，容許華為繼續與美國企業做生意。華為回應稱，不管臨時許可延期與否，對其經營產生的實質性影響有限，也不會改變華為一直遭受不公平對待的事實。

數據方面，歐盟10月新車銷量按年增長8.7%，為2009年以來的單月最高增幅，當中德國的銷量增長13%，法國的銷量增長8.7%。歐羅區9月經調整經常賬盈餘為280億歐羅，去年同期為盈餘210億歐羅。

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，世界須要結束貿易緊張局勢，而那些擁有貨幣政策空間的應該加以利用，並稱負利率在暗淡時期幫助了經濟。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報56.61美元，跌0.44美元或0.77%；倫敦布蘭特期油報62.06美元，跌0.38美元或0.61%。