國際財經

環繞美中貿易談判的疑慮再度困擾市場，美股在上周的紀錄高位拉鋸，道指周一曾升36點，高見28040點，再創即市新高，及後在28000點水平反覆，三大指數仍溫和創收市新高。歐股及美滙偏軟，日圓輾轉向上，國際油價走低。

美國財經頻道CNBC於開市前引述政府消息人士稱，由於美國總統特朗普不願意撤銷對中國貨品已加徵的關稅，北京對能否達成首階段貿易協議感悲觀。

據CNBC報道，中方本月初曾稱雙方已就撤銷關稅達成共識，惟特朗普其後聲言未同意撤銷關稅，令中方失望。目前中方正密切關注美國政治形勢，包括總統彈劾調查及大選的進展。

美股道指低開11點後，曾升至28040點即市高位，收市報28036點，升31點或0.11%；標指漲0.05%，收報3122點；納指升0.11%，收報8549點。迪士尼股價反彈2.06%，為表現最強的道指成分股。石油股有回吐，雪佛龍下滑1.73%，為跌幅最大的道指成分股，埃克森美孚都倒退0.97%。對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar都下挫1.18%。

歐洲股市個別發展，英股收市微升0.07%，德股和法股分別低收0.26%及0.16%。

鮑威爾晤特朗普談經濟

另外，聯儲局發聲明指出，主席鮑威爾周一曾與特朗普會面，討論各種經濟問題，與會的還有財長努欽。該局表示，會面的議題包括經濟增長、就業趨勢和通脹，強調鮑威爾的言論，與他上周在國會聽證會上的發言一致。該局又指出，鮑威爾沒有談及他對貨幣政策的預期，重申政策取向完全取決於經濟數據。特朗普其後在Twitter發文，形容會面氣氛良好和親切，並透露曾與鮑威爾討論包括利率、負利率、通脹及放寬銀根等，還有美元強勢對製造業及貿易所產生的影響。

美滙指數偏軟，尾段跌0.19%，報97.81。日圓反覆回升，於美市漲0.09%，至每美元兌108.67日圓。據報英國保守黨候選人稱，倘首相約翰遜勝出「雙十二」國會大選，將支持他的脫歐協議。消息帶動英鎊漲0.4%，兌1.2954美元。歐羅升0.2%，兌1.1075美元。

資金流入避險資產，10年期美債孳息尾段從1.85厘滑向1.81厘；紐約期金止跌回升，早段曾跌0.93%，收市倒升0.2%，報每盎斯1471.9美元。由於上周市場風險胃納轉強，黃金交易所基金(ETF)持金量錄得近3年來最大單周跌幅。國際油價從8周高位回軟，紐約期油跌1.2%，收報每桶57.05美元；布蘭特期油跌1.4%，收報每桶62.44美元。

11月美國全國房屋建築商協會(NAHB)樓市信心指數跌1點，至70，高於50水平代表發展商情緒正面。