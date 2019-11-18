今日 03:38
國際財經
路透報道，印度塔塔鋼鐵(Tata Steel)計劃裁減歐洲分部3000個職位。
報道引述消息人士稱，被裁掉的3000個職位之中，逾半數是由位於荷蘭的塔塔鋼鐵歐洲分部負責制定，計劃細節尚未定案。
大摩轉唱好新興市 叫沽港股
今日信報
警：理大抗爭「暴亂級」 不排除開實彈
慎防中美貿談撻Q拖低大市
尹德政
｜
今日信報
慎防期指短線跌勢進一步加劇
陳檬
｜
今日信報
時光倒流 回到上高地看今日香港
新股女王
｜
今日信報
英國虛銀Tandem亂世攻港 年底推服務
StartupBeat
一見醫生就流口水
侯鈞翔醫生｜ 信健康
對中美貿談過分樂觀
周奐彤
｜
財富管理
本港最新失業率升至3.1% 兩年高
香港財經 ｜ 昨日 16:43
新盤單日七連撻 遭沒收逾479萬
地產新聞 ｜ 昨日 17:21
警方理大外播十面埋伏勸降
時事脈搏 ｜ 昨日 20:02
校長代表協調 18歲以下學生警方不即場拘捕
時事脈搏 ｜ 昨日 23:35
【北水手影】淨入23億 吸重磅內銀 科網股
港股直擊 ｜ 昨日 18:10
恒指收市彈354點返50天線 騰訊升3%
港股直擊 ｜ 昨日 16:26
林子峰倡成立獨立調查委員會查修例風波
港股直擊 ｜ 昨日 21:15
警拘51人自稱醫護或記者
時事脈搏 ｜ 昨日 16:58
星火同盟滙豐賬戶周四起停收款項
時事脈搏 ｜ 昨日 21:20
警:因應法庭裁決 即時暫停執行禁蒙面法
時事脈搏 ｜ 昨日 17:46
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞