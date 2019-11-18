國際財經

路透報道，印度塔塔鋼鐵(Tata Steel)計劃裁減歐洲分部3000個職位。

報道引述消息人士稱，被裁掉的3000個職位之中，逾半數是由位於荷蘭的塔塔鋼鐵歐洲分部負責制定，計劃細節尚未定案。