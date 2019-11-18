國際財經 即巿股評

英倫銀行於11月7日宣布維持11月基準利率於0.75%不變，然而兩名委員意外投票支持降息。英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)召開新聞發布會，強調英國經濟增速面臨下行風險，脫歐的不確定性亦影響投資意欲。英鎊/美元短線下跌50點，並於上周一(11月11日)跌至1.2765，創10月17日以來的逾三周新低。

不過，上周一英國脫歐黨黨魁法拉奇(Nigel Farage)表示不會挑戰保守黨在2017年大選中獲得的席位，使保守黨獲勝機會增加，從而亦增加英國成功達成脫歐協議的機會。受此選戰消息影響，英鎊/美元重返1.2800關口之上，並升至1.2897，逼近1.2900水平，短線上漲近百點。

此外，中美貿易戰的利好消息亦推動英鎊進一步上漲。上周二（11月12日）美國總統特朗普表示美國與中國已接近達成首階段貿易協議，美匯指數自上周三(11月13日)起開始連跌三日，帶動英鎊/美元穩步上揚。直至上周五（11月15日），英鎊/美元已連升三日，今日(11月18日) 進一步升至1.2954，創11月4日以來的兩周新高。

技術分析方面，英鎊/美元自10月中下旬升至五個月新高1.3012後回落，基本處於1.2800至1.2980之間上落整固。匯價雖於11月8日跌穿1.2800支持，但11月11日跌至三周新低1.2765後（由9月3日低位1.1958至10月21日高位1.3012上升浪的23.6%斐波那契回吐水平）開始受到買盤支持並連升三日。不過，由於英國大選及脫歐問題仍有較大不確定性，加上美匯指數仍有望反彈，因此即使英鎊/美元能短暫突破1.3000關口，亦未必能成功企穩其上，若届時匯價受阻回落，或會再度下探1.2900甚至1.2800支持水平。

本周投資者需留意周四(11月21日)凌晨3點將會公布美國聯儲局10月底議息會議紀要，周五(11月22日)將會公布英國11月Markit服務業及製造業采購經理人指數，届時英鎊走勢或會受到一定影響。

交易策略方面，短期內待英鎊/美元反彈至1.2970-1.3000區域沽出，下望1.2810，升穿1.3025止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供