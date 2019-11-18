國際財經

美國高級官員唱好中美兩國貿易談判前景，惟貿協簽署的時間仍未能確定，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午4時41分，英國富時100指數報7306點，升3點或0.05%；德國DAX指數報13237點，跌3點或0.03%；法國CAC 40指數報5931點，跌8點或0.14%；意大利富時MIB指數報23591點，升2點或0.01%。

道指期貨暫報28022點，升69點。

中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，早前與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)通話。雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行建設性討論，並將繼續保持密切交流。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)雖表明在達成協議前，實際上並沒有任何協議，但重要的是美中雙方都希望達成協議，「極有可能」達成這項協議。他續稱，美國要麼與中國達成協議，要麼保持關稅，而魔鬼存在於細節中，現在還剩下最後一些細節。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)上周亦表示，中美首階段貿易協議談判正進入最後階段。中美每天都通過電話保持密切聯繫，雙方的磋商極具建設性。談判氣氛非常好，接近與中方達成貿易協議。

另外，路透引述兩位知情人士透露，美國總統特朗普政府將於周一發布90天許可延期，允許美國企業繼續與中國華為進行業務往來。

市場預期，中美兩國最終會達成首階段貿易協議，但問題在於是哪一天公布。如果持續沒有具體簽約時間，身處紀錄新高的美國股市可能先行調整。

油價個別發展，投資者等待關於中美貿易談判前景的新線索。紐約原油期貨現時每桶報57.84美元，升0.12美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報63.28美元，跌0.02美元或0.03%。