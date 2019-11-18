熱門：

今日 16:41 國際財經

關注中美貿協 歐股早段偏軟

放大圖片

美國高級官員唱好中美兩國貿易談判前景，惟貿協簽署的時間仍未能確定，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午4時41分，英國富時100指數報7306點，升3點或0.05%；德國DAX指數報13237點，跌3點或0.03%；法國CAC 40指數報5931點，跌8點或0.14%；意大利富時MIB指數報23591點，升2點或0.01%。

道指期貨暫報28022點，升69點。

中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，早前與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)通話。雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行建設性討論，並將繼續保持密切交流。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)雖表明在達成協議前，實際上並沒有任何協議，但重要的是美中雙方都希望達成協議，「極有可能」達成這項協議。他續稱，美國要麼與中國達成協議，要麼保持關稅，而魔鬼存在於細節中，現在還剩下最後一些細節。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)上周亦表示，中美首階段貿易協議談判正進入最後階段。中美每天都通過電話保持密切聯繫，雙方的磋商極具建設性。談判氣氛非常好，接近與中方達成貿易協議。

另外，路透引述兩位知情人士透露，美國總統特朗普政府將於周一發布90天許可延期，允許美國企業繼續與中國華為進行業務往來。

市場預期，中美兩國最終會達成首階段貿易協議，但問題在於是哪一天公布。如果持續沒有具體簽約時間，身處紀錄新高的美國股市可能先行調整。

油價個別發展，投資者等待關於中美貿易談判前景的新線索。紐約原油期貨現時每桶報57.84美元，升0.12美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報63.28美元，跌0.02美元或0.03%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads