國際財經

美國主要指數上周五以創新高結束當周市況。展望本周，美國股市焦點相信依然是貿易談判進展，而零售股業績與聯儲局議息紀錄也是令人關注事項。

回顧上周，美國股市上周五在中美兩國貿易談判可能有良好進展的消息支持下造好，道瓊斯工業平均指數首度突破28000點，單周累升1.2%，標準普爾500指數升0.9%至3120。

展望本周，美股首個焦點，將是美國聯儲局周三公布的上月議息紀錄。聯儲局在該次議息決定減息0.25%。

Amherst Pierpoint首席經濟師Stephen Stanley表示，聯儲局主席鮑威爾在該次會後，以及上周兩度出席國會聽證會時均表明，減息周期很可能已告一段落。他相信，議息紀錄仍可能讓市場更了解大部分委員們的看法。

除了議息紀錄外，多名聯儲局高官員們發表的言論也具參考價值。他們包括紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)、克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)、明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)。

另外，歐洲央行周四公布上月議息紀錄，而新任行長拉加德在周五將發表講話，也是值得關注的事項。

第二個焦點，將是中美兩國貿易談判進展。Bleakley Advisory投資總監Peter Boockvar認為，貿易議題是投資界的重中之重，因此每天的消息也會挑動市場情緒。他預期，中美兩國最終會達成首階段貿易協議，但問題在於是哪天公布。如果持續沒有具體簽約時間，身處紀錄新高的美國股市可能先行調整。

BTIG股票策略主管Julian Emanuel認為，美股上周雖創新高，但10年期國庫券孳息率則未有明顯回落勢頭，顯示美股可能難以保持高位，很可能在本月內出現借勢調整，然後一直持續至明年初。

第三個焦點，應該是最新經濟數據。雖然美國本周沒有具指標性的數據公布，但也有一些較觸目的數據，例如周二公布的新屋動工、周四的二手房屋銷售，以及周五的Markit製造業指數，也是不容忽視的。日本與歐羅區的採購經理指數也不容忽視。

第四個焦點是美國零售巨擘業績。美國藍籌業績期進入尾聲，本周公布的包括家得寶(Home Depot)、Macy’s、Target、Gap等少數零售巨擘。沃爾瑪上周公布業績時調高對前景的看法，令到投資者憧憬今年零售黃金銷貨檔期市道將有良好表現，或可刺激落後大市的零售股，成為下一波大市升勢的主要推動力。

第五個焦點是阿里巴巴周二在香港招股價的制訂。市場預期，該間中國電子商貿巨擘集資額可能達134億美元，也是反映市場對於香港繼續作為國際金融中心的信心表現。

其他焦點方面，Emanuel相信，美國國會眾議院對總統特朗普的彈劾行動暫時不會對股市有任何作用。