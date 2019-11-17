國際財經

美國主要指數上周五創下紀錄新高之際，耐用消費類股份卻落後於大市，有專家指出，在零售股巨擘陸續公布上季業績後，該類股份本周可能爆發升勢。

標普耐用消費類指數早於7月15日創下紀錄高位後，一直落後於標準普爾500指數，而後者上周五創下紀錄新高之時，耐用消費類指數更倒退4%。更令到投資者感奇怪的是，美國上周五公布的10月零售銷貨值表現較預期佳，呈現有反彈勢頭。

展望本周，耐用消費類指數第二大比重成分股、家得寶(Home Depot)本周將公布上季業績，而其他消費類藍籌，例如Target、Nordstrom、Kohl’s與Lowe’s Companies等也在本周公布業績。消息可能對該類指數有重大影響。

National Securities首席市場策略師Art Hogan相信，有資金在7月開始，因應消費品指數創新高，換馬追捧其他行業，拖累前者表現，而隨着上述零售巨擘公布業績，換馬行動可能逆轉，令到落後股份類別有機會受惠。

其實，耐用消費類指數落後大市，可能與早前業績消息不太出色有關。Refinitiv數據顯示，截至11月15日止，公布上季業績的耐用消費類股份內，65%優於原先預期，比例低於標指整體的74.6%。市場把該類股份平均盈利升幅預測，已經由今年初的9.9%，大幅降至0.9%。有指佔標普耐用消費類指數比重逾兩成的亞馬遜股價，在業績公布後偏軟，被視導致消費類指數表現落後於金融與能源指數的主因之一。

Ameriprise Financial首席市場策略師David Joy表示，耐用消費類企業業績普遍缺乏亮點，顯示消費開支雖保持強勁，但不足以推動相關企業利潤增長，令到市場對業界存在戒心。

美銀美林則表示，耐用消費指數欠佳，還可能與零售環境前景不理想有關。根據本身調查而得出的消費者信心指標，截至11月12日當周的數值雖然有所反彈，但仍低於7月高位。

CFRA分析員Camilla Yanushevsky也認為，雖然美國今年11至12月零售黃金銷售檔期的收益與去年同期相比，可能有較大增長，但是此舉很可能與去年同期出現政府停擺有關，而零售業整體可能不如預期般熾熱。

Bokeh Capital Partners投資總監Kim Forrest則相信，耐用消費品行業的情況較參差，令到投資者卻步。

Yanushevsky指出，中美兩國貿易前景存在變數，是拖累消費品行業股價的主因，因為觀望氣氛濃烈。如果兩國無法達成首階段貿易協議，美國很可能在12月15日對1560億美元中國貨加徵關稅。