國際財經

美國CNBC電視台報道，第三大流動通訊商T-Mobile行政總裁John Legere無意離開公司，因此不會成為共享辦公室營運商WeWork的CEO。

《華爾街日報》較早時報道，Legere是WeWork考慮聘請的CEO人選之一。CNBC引述消息人士稱，Legere不打算離開T-Mobile，也不想有利益衝突。T-Mobile正與第四大流動通訊商Sprint進行合併，而Sprint大股東軟銀最近成為WeWork大股東。

Legere未有回應傳媒查詢。WeWork拒評上述消息。