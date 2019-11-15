國際財經

環球股市續受中美貿易問題左右，美國白宮經濟顧問庫德洛周四稱中美達成貿協進入最後階段，商務部長羅斯周五也表示，雙方「極有可能」達成協議，美股氣氛大為好轉，三大指數周五開市即創新高，並齊以全日最高位收市；亞歐股市亦普遍造好。風險胃納大增，金價和日圓相應回落。

道指收市急升222點或0.80%，報28004點。對貿易戰敏感的Caterpillar、波音、蘋果等重磅股升逾1%。標指收報3120點，納指收報8540點，分別上揚0.77%及0.73%，三項指數均創收市新高。本周累計，道指已連漲4周，標指更連漲6周。今年初至今累計，道指上漲20.05%，標指攀升24.48%，納指則抽高28.72%。

歐洲方面，泛歐Stoxx 600指數升0.4%，德股和法股分別高收0.47%和0.65%，英股也倒升0.14%。MSCI亞太指數(不計日本)升0.56%，日股漲0.7%。

中美貿談又報喜

避險資產失寵，紐約期金收市跌0.3%，每盎斯報1468.5美元，日圓兌美元也回落0.35%，報108.79日圓。美元受壓，兌歐羅跌0.28%，報1.1052美元，美滙指數略跌0.17%，報97.99。

國際油價上揚，紐約期油收市漲1.7%，每桶報57.72美元；布蘭特期油升1.6%，每桶收報63.30美元。國際能源署(IEA)公布，第三季全球石油需求平均每天增加110萬桶，比第二季的增速多一倍以上。

美國周五有多項數據公布。由於汽車購買增加和汽油價格上漲，10月份零售銷售增長0.3%，高於市場預期的0.2%，而且扭轉了9月跌0.3%的頹勢。不計入汽車、汽油、建築材料和食品服務的核心零售銷售同樣增長0.3%。

紐約聯儲製造業指數連續第六個月下降，從10月的4跌至11月的2.9，分析師本來預期升至5，不過數字高於零，反映行業仍在擴張，儘管有所轉弱。另外，10月份工業生產跌0.8%，是17個月來最大跌幅，而且高於市場預期的0.5%。

10月份進口價格按月下滑0.5%，跌幅大於市場預期的0.2%；按年計下挫3%，是2016年7月以來最大的一次，主要因為汽油產品和食品價格下跌，反映進口價格將繼續受壓一段時間。