國際財經

美國聯儲局表示，金融市場情況保持穩定，金融體系具有足夠抗壓能力，央行亦繼續關注持續扳升的企業債務現象，以及市場波動與流通性欠佳等問題。

聯儲局周五公布最新一份半年度金融穩定報告，當中提及股市處於高位、商業物業價格高昂、學生債務相對穩定等情況。

不過，聯儲局認為，沒有一個類別展示危機警示，或者對金融體系構成威脅的現象；整體而言，金融體系的脆弱程度與5月報告時變動不大。

報告相信，對金融體系的威脅因素可能來自美國以外地區，包括英國脫歐和中東地緣衝突等。