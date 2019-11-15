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今日 05:03 國際財經

美航管局長:737 MAX首重安全 復飛時間不成問題

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路透報道，美國聯邦航空管理局(FAA)局長迪克森(Steve Dickson)指示下屬，在評估737 MAX飛機的飛行安全上，無須理會時間問題。

報道引述一封聲稱由迪克森在11月14日發出、給予安全部高層Ali Bahrami的內部通知，重申審查過程不是由時間表控制。他強調，決定審批進展的唯一考量是安全，他將支持負責安全審查的團隊工作。

波音周一表示，期望FAA可於12月批准737 MAX軟件更新申請，為交付飛機做好準備，該款客機可望於1月重新投入服務。

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