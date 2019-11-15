國際財經

市場憧憬中美即將達成貿易協議，帶動美股三大指數創新高，目前仍保持升勢。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報27869點，升87點或0.31%；標普500指數報3107點，升10點或0.34%；納指報8511點，升32點或0.38%。

美國商務部長羅斯表示，美中貿易磋商將繼續推進，雙方將於周五進行通話，尋求敲定第一階段貿易協議，協議細節正在取得進展。

羅斯表示，美中達成第一階段貿易協議的可能性非常高。但他補充稱，初步協議何時敲定尚未清楚，因為原定簽署地智利取消主辦亞太經合組織(APEC)峰會，而美國計劃下月提高對中國輸美商品加徵的關稅。

羅斯指出，如果沒有達成協議，總統特朗普已經明確表示樂意接受美國對中國商品徵收關稅，特朗普還沒有對即將實施的關稅上調計劃作出任何改變。

經濟數據方面，美國10月零售銷售按月增加0.3%，高於預期增加0.2%；扣除汽車的零售銷售按月增加0.2%，預期為增加0.4%。

美國10月出口物價按月下降0.1%，符合預期；進口物價按月下降0.5%，預期為下降0.2%。

歐股方面，英國富時100指數報7279點，跌13點或0.18%；德國DAX指數報13211點，升31點或0.24%；法國CAC 40指數報5932點，升31點或0.53%；意大利富時MIB指數報23602點，升121點或0.52%。