國際財經 即巿股評

上周二(11月5日)澳洲儲備銀行的貨幣政策聲明樂觀，加上中美貿易談判於上周四(11月7日)傳出消息，雙方同意分階段取消加徵關稅。澳元/美元自10月31日升至3個月新高0.6927後，一直居高不下，並企穩於0.6840之上。

不過，白宮內部於翌日(11月8日)表示強烈反對分階段取消加徵關稅的協議。貿易談判不確定性再度增加，樂觀情緒再度降溫，澳元/美元自本周始再度展開下行趨勢。更重要的是，澳洲於周四(11月14日)公布10月就業人口減少1.9萬人，而市埸原本則預期就業人口有1.5萬的升幅，另外失業率報5.3%，同樣高於市埸預期。澳元/美元短線下跌近40點，並跌穿0.6800關口。當日匯價曾跌至0.6767，創10月17日以來的近一個月新低。

值得留意的是，美國將於今晚(11月15日)21:30公布素有「魔鬼數據」的10月零售銷售數據，若結果超出市埸預期的話，澳元/美元或會迎來進一步的下跌，並下探0.6700關口。

技術分析方面，澳元/美元未能有效突破下降趨勢線阻力0.6920-0.6940區域，其後滙價急轉直下，並於周四(11月14日)跌至一個月低位0.6767(由10月2日低位0.6668至10月31日高位0.6927上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)。但是，滙價其後受到買盤支持，並再度逼近0.6800關口。後市澳元/美元很大機會再度向上測試0.6800關口，甚至是下降趨勢線阻力0.6880-0.6900水平。

交易策略方面，早前於11月6日所定的澳元/美元買盤已取消。短期內待澳元/美元下跌至0.6760-0.6780區域買入，上望0.6900，跌穿0.6730止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供