國際財經

中美首階段貿易協議談判正在進入最後階段，加上中國解除持續近5年對美國禽肉進口的限制，利好市場氣氛，歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7315點，升22點或0.31%；德國DAX指數報13234點，升54點或0.42%；法國CAC 40指數報5941點，升40點或0.69%；意大利富時MIB指數報23601點，升120點或0.51%。

道指期貨暫報27834點，升88點。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美首階段貿易協議談判正在進入最後階段。他指出，中美每天都通過電話保持密切聯繫，雙方的磋商極具建設性；談判氣氛非常好，接近與中方達成貿易協議，但還沒有完成。

中國周四解除持續近5年對美國禽肉進口的限制，美國貿易代表稱此舉可能使美國每年對華的禽肉出口額超過10億美元。

英國脫歐方面，英國首相約翰遜表示，他將絕對保證其政府不會在年底前延長脫歐過渡期。

數據方面，歐羅區10月消費物價調和指數(HICP)按月上漲0.1%，預期為上漲0.2%；按年上漲0.7%，符合預期。

紐油價回落，約原油期貨現時每桶報56.57美元，跌0.2美元或0.35%；倫敦布蘭特期油報61.91美元，跌0.37美元

或0.59%。