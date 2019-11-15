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【環宇搜股】小心淡友發難提前過聖誕

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今天是11月15日，與12月15日美國加徵中國關稅的死線剛好剩番一個月，11月底美國又感恩節，12個月下旬則是聖誕及新年長假，扣咗上述假期，屈指一算，2019年所剩時間唔多，若果下周五前，中美雙方連响邊度簽協議都公布唔到，小心淡友提前開P個聖誕！

尤其現時市場氣氛極樂觀(唔計港股)，由美國CNN編制的恐懼與貪婪指數(Fear & Greed Index)，最新報83(圖一)，仍處在極貪婪水平，而花旗宏觀風險指數(Macro Risk Index)則處0.34，也是9月後偏低水平，顯然市場太過樂觀，在戒心極低下，一旦中美貿談撻Q，股市可以掟到七彩。

值得留意是十年美債息及日圓，前者一度升穿由2018年11月延伸的下降軌(圖二)，但孳息率升至挨近兩厘後，最近又突然回落，更重新跌回降軌內。與此同時，避險資產日圓(圖三)走強，更質穿美元兌圓由今年8月形成的上升軌，一旦撲向108，甚至向106方向走，股市隨時觸發人踩人。

暫時睇，除非中美有好突破性發展，否則美股已封頂，後市難會再大幅度攀升，反而調整壓力愈來愈大，現水平應減吓倉，初步目標睇50天線(3003)。

庫德洛廢話連篇

至於藥個藥煲的港股，由上周五轉軚睇淡後，昨日跌至保力加通道底部，但隔晚白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)，強調談判正進入最後直路，令港股今日反彈，但全周仍插1324點。

庫德洛所講的嘢依然是廢話連篇，因為自中美爆貿易戰後，特朗普以至華府官員已無數次講談判或協議有進展，市場對上述廢話免疫力愈來愈高，除非市場極恐懼，否則市場對談判所謂的「有進展」，只會當佢唱歌。

一旦美股出現急吐，恒指由八月中形成的上升軌(即兩萬六)睇怕都會痛過水，並相信會打回原形，回落到24926點附近，即保力加通道周線圖底部(圖四)。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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