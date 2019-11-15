國際財經

中美首階段貿易協議談判正在進入最後階段，加上中國解除持續近5年對美國禽肉進口的限制，提振市場對貿易協議憧憬，投資氣氛活躍，歐洲股市早段向好。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7324點，升31點或0.43%；德國DAX指數報13224點，升43點或0.33%；法國CAC 40指數報5930點，升29點或0.5%；意大利富時MIB指數報23577點，升96點或0.41%。

道指期貨暫報27819點，升73點。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美首階段貿易協議談判正在進入最後階段。他指出，中美每天都通過電話保持密切聯繫，雙方的磋商極具建設性。談判氣氛非常好，接近與中方達成貿易協議，但還沒有完成。而白宮貿易團隊周四開會討論了中國問題。他又稱，美國貿易代表辦公室就對歐洲汽車可能加徵關稅的報告，周三已遞交給總統特朗普，對方正在考慮。

中國周四解除持續了近5年對美國禽肉進口的限制，美國貿易代表稱此舉可能使美國每年對華的禽肉出口額超過10億美元。

中國商務部新聞發言人高峰稱，取消加徵關稅是中美雙方達成協議的重要條件，如果雙方達成首階段協議，關稅的取消幅度應充分體現首階段協議的重要性，而其重要性應該由雙方共同努力估量，雙方正在就此深入討論。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，他看不到泡沫正在醞釀中，也不相信規模數以萬億美元計的債市面臨風險。換言之，經濟仍處於可持續狀態。他又稱，2%通脹目標已經成為各大央行的標準，可讓央行有更多減息空間，否則，當利率跌至極低水平時，低息環境會很難擺脫。

油價回穩，因石油出口國組織(OPEC)預計明年供應過剩將有所減少，抵消美國原油期貨因國內庫存增加和產量創新高。紐約原油期貨現時每桶報57.05美元，升0.28美元或0.49%；倫敦布蘭特期油報62.54美元，升0.26美元或0.42%。