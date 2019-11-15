就五角大樓授予微軟而非亞馬遜高達100億美元的雲計算合同，美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)否認存在任何偏見的說法。
埃斯珀表示，相信有關合同決定是公平和公正的，沒有任何外部影響。
亞馬遜則指控，政治因素妨礙公平的簽約過程。據悉，美國總統特朗普長期以來一直批評亞馬遜及其創始人貝索斯(Jeff Bezos)。
亞馬遜向美國聯邦索賠法院(United States Court of Federal Claims)提交通知，表示計劃抗議美國國防部決定這份雲計算合同授予微軟。
今日 16:01 國際財經
就五角大樓授予微軟而非亞馬遜高達100億美元的雲計算合同，美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)否認存在任何偏見的說法。
埃斯珀表示，相信有關合同決定是公平和公正的，沒有任何外部影響。
亞馬遜則指控，政治因素妨礙公平的簽約過程。據悉，美國總統特朗普長期以來一直批評亞馬遜及其創始人貝索斯(Jeff Bezos)。
亞馬遜向美國聯邦索賠法院(United States Court of Federal Claims)提交通知，表示計劃抗議美國國防部決定這份雲計算合同授予微軟。
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