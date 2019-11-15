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今日 14:53 國際財經

日股高收161點 全周跌0.4%

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白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，中美首階段貿易協議談判正在進入最後階段，中國解除持續了近5年的對美國禽肉進口的限制，推高投資氣氛，亞太區股市造好。

美股標指續創收市新高、聯儲局主席鮑威爾稱美股與債市無泡沫，帶動日本股市終止連續兩日下跌。日經平均指數收報23303點，升161點或0.7%。本周累跌88點或0.38%，終止連升5周。

南韓股市更漲逾1%，韓國首爾綜合指數收報2162點，漲22點或1.07%。

澳洲股市亦上揚，澳洲普通股指數收報6898點，升58點或0.85%。

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