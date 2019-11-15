國際財經

美國CNBC電視台報道，蘋果公司聘用總統特朗普的友人Jeffrey Miller出任說客，以游說美國商務部不要對其進口自中國的產品加徵關稅。

報道引述文件稱，Miller的公司與蘋果是在10月達成協議，成為後者的說客。不過，雙方沒有公布協議價值。

Miller是特朗普競選連任陣營的主要籌款者之一，曾任特朗普上任籌備委員會財務副主席。

美國商務部將於12月15日對更多中國貨品徵關稅。蘋果正游說商務部，豁免旗下的iPhone配件與Apple Watch被納入徵關稅貨品名單。