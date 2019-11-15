國際財經

股神畢非德投資旗艦巴郡公布第三季持股情況，首度披露持有傢俬零售商RH(前稱Restoration Hardware)股份。

消息曝光後，RH股價於市後時段上升6.7%，今年以來已累計升41%。

另外，巴郡公布首度持有西方石油(Occidental Petroeum)股份，總值為3.32億美元。

同時，巴郡披露減持富國銀行股份7.7%至3.78億股；減持能源公司Phillips 66股份6.7%至520萬股，減持股份總值相當於5.3億美元。