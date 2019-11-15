國際財經

墨西哥央行決定減息0.25%，基準利率降至7.5%，為連續第三次作出減息決定，以刺激疲弱的經濟。

有經濟師表示，墨西哥通脹溫和、滙率穩定，央行維持寬鬆銀根措施普遍受歡迎，主要爭論點在於減息力度，央行決定也反映有關情況。5名決策委員中，3人贊成減息，2人反對。不過，2名反對決定的委員希望減息半厘。結果與市場觀點配合。路透此前訪問26名經濟師，當中17人支持減息0.25%，9人支持減息半厘。

墨央行指出，減息理據之一是今明兩年的通脹與經濟增長預期，均低於央行預測。