國際財經

中美在採購農產品談判觸礁，中方堅持美方須撤銷關稅，雙方再次陷入僵局。此外，中國經濟數據不佳，德國僅僅避過衰退，加上市場觀望聯儲局主席鮑威爾等多位官員發表講話，全球股市表現疲弱。美股一度全線回吐，收市窄幅個別發展，其中標指輕微再創收市新高。

鮑威爾未見股市泡沫

道指周三以歷史高位27783點收市，並創下即市新高27806點。標指周三報3094點，也創下收市新高。儘管沃爾瑪（Walmart）上季業績理想，美國經濟數據也超預期，但周四道指表現反覆，曾跌106點，即市低位曾見27676點；收市僅微跌1點，報27781點；盤中高位觸及27800點，微升17點。標指升0.08%，收報3096點。納指跌0.04%，收報8479點。

思科第一季業績優於預期，但第二季預測低於分析員估計。股價收市急挫7.33%，為表現最差的道指成分股；近日急升的迪士尼下滑1.06%；對貿易戰敏感的Caterpillar回吐0.73%，但波音反彈1.36%，為升幅最大的道指成分股；沃爾瑪第三季盈利勝預期，盤初股價一度抽高3.63%，創下歷史新高，但收市倒跌0.27%。

歐洲方面，泛歐Stoxx 600指數跌0.36%，主要受汽車股拖累。歐洲三大股市向下，英股挫0.8%，德股低收0.38%，法股跌0.1%。

鮑威爾周四到眾議院預算委員會作證，就美國經濟前景展望發表講話，其證詞與周三在國會聯合經濟委員會發表的一樣。他回應議員提問時稱，2%通脹目標已經成為各大央行的標準，可讓央行有更多減息空間，否則，當利率跌至極低水平時，低息環境會很難擺脫。

對於近日美股屢創新高，以及企業和聯邦政府債務不斷膨脹，鮑威爾表示，看不到美股醞釀泡沫的跡象，或美國政府逾23萬億美元債務帶來即時危機。他又說，美元的國際儲備貨幣地位，有助減少因債務負擔增加而出現的麻煩。

金價和日圓繼續受惠避險意欲，紐約期金收市升0.7%，報每盎斯1473.4美元；日圓兌美元向上，報108.43日圓。美滙指數由隔夜所見98.447的一個月高位，回軟至98.18。美國原油庫存上周意外地減少，石油出口國組織（OPEC）稱，美國2020年頁岩油產量增幅可能低於預期，促使油價周四上升，但其後回軟。布蘭特期油收市跌0.1%，每桶報62.28美元；紐約期油跌0.6%，每桶收報56.77美元。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數上周增加1.4萬，報22.5萬人，是6月以來最高水平，也高於市場預期的21.5萬。另外，10月生產商價格指數（PPI）升0.4%，是4月以來最大升幅。