國際財經

美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加220萬桶，高於市場預期的增加100萬桶，也是連續第三周上揚。前一天，美國石油協會(API)統計得出的上周原油庫存減少54.1萬桶。

EIA報告顯示，上周汽油與精煉油庫存分別增加190萬桶與減少250萬桶，市場原先預期分別減少170萬桶與160萬桶；另外，美國本地產量上周升20萬桶至1280萬桶，創紀錄新高。

紐約12月期油在EIA數據公開後，每桶報56.93美元，較周三收市價57.12美元跌19美仙或0.3%。