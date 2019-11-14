熱門：

今日 02:09 國際財經

美國原油庫存連升三周 本地產量創新高

放大圖片

美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加220萬桶，高於市場預期的增加100萬桶，也是連續第三周上揚。前一天，美國石油協會(API)統計得出的上周原油庫存減少54.1萬桶。

EIA報告顯示，上周汽油與精煉油庫存分別增加190萬桶與減少250萬桶，市場原先預期分別減少170萬桶與160萬桶；另外，美國本地產量上周升20萬桶至1280萬桶，創紀錄新高。

紐約12月期油在EIA數據公開後，每桶報56.93美元，較周三收市價57.12美元跌19美仙或0.3%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads