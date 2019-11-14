國際財經

上周倫敦金大跌3.64%至1458.83美元收市，當周高低波幅近60美元。其中，金價在上周二(11月5日)及上周四(11月7日)均錄得逾30美元跌幅，主要因為避險情緒降溫推動美國10年國債息率回升至逾3個月高位，加之美國10月非農就業數據好於預期，以及11月5日公布的美國供應管理協會10月非製造業指數亦高於預期，均為美滙指數升勢增添動力，拖累金價轉弱。

值得留意的是，全球各國形勢令投資者樂觀情緒持續升溫。首先，中美貿易談判於上周四(11月7日)傳出消息，雙方同意分階段取消加徵關稅。其次，多名美國聯儲局官員為降息預期「潑冷水」，其中亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)同樣於上周四發表講話，認為美國經濟穩健，聯儲局理應保持利率穩定。其三，在英國大選選戰中，英國脫歐黨黨魁法拉奇(Nigel Farage)於周一(11月11日)表示，不會挑戰保守黨在2017年大選中獲得的席位，使保守黨獲勝機會增加，從而亦增加英國成功達成脫歐協議的機會。由於避險需求持續下降，金價直至周一已持續下跌三日，周二(11月12日)更一度跌至1445.46美元，創8月5日以來的逾三個月新低。

今晚(11月14日)21:30將會公布美國10月生產物價指數(PPI)數據，以及美國聯儲局主席鮑威爾將會在23:00於眾議院發表講話，談及聯儲局對美國經濟前景的展望。若鮑威爾對美國經濟前景表示樂觀，再次為降息預期潑冷水，而且美國經濟數據同樣利好的話，金價很可能會再度下跌尋底，下探1450美元。

技術分析方面，倫敦金於10月尾及11月初兩度突破三角形，但兩次突破均受制於1520美元阻力。其後金價調頭向下，一周內下跌幅度達60美元。倫敦金現時已跌穿三角形底部，但金價在連跌三日後，開始於1445美元水平(由5月2日低位1266.10美元至9月4日高位1557.01美元上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)受到買盤支持，展開技術性反彈，並升穿日線圖的小型下降通道。後市金價若能升穿1470至1472美元阻力區，有機會進一步反彈至1480美元附近；但若金價再度跌穿1460美元水平，後市或會進一步回落至1440美元，甚至1405美元附近。

交易策略方面，早前於11月4日所定的倫敦金沽盤已取消。短期內待倫敦金回升至1478-1480美元區域沽出，下望1451美元，升穿1483美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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