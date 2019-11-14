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今日 18:30 國際財經

歐股中段個別走 續關注政經局勢

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聯儲局主席鮑威爾唱好美國經濟，惟中美貿易談判或有暗湧，以及德國經濟表現欠佳，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7324點，跌26點或0.37%；德國DAX指數報13218點，跌11點或0.09%；法國CAC 40指數報5912點，升5點或0.09%；意大利富時MIB指數報23619點，升41點或0.18%。

道指期貨暫報27751點，跌10點。

中美貿易談判據報在農產品採購問題上觸礁，《華爾街日報》引述熟悉兩國貿易談判人士稱，對於華府要求增加採購美國農產品，北京政府表現抗拒。

不過，中國海關總署公布，允許符合中國法律法規要求的美國禽肉進口。中國商務部稱，取消加徵關稅是中美雙方達成協議的重要條件，中方願與美方共同努力，在平等和相互尊重的基礎上，妥善解決彼此核心關切，為達成第一階段協議創造條件。

數據方面，德國第三季經濟按季增長0.1%勝預期，避免6年來的首次經濟衰退。不過，德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)警告經濟形勢依然脆弱。

另外，歐羅區第三季國內生產總值(GDP)終值按季增長0.2%，符合預期；按年增長1.2%，高於預期增長1.1%。英國10月零售銷售按月減少0.1%，預期為增加0.2%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報57.56美元，升0.44美元或0.77%；倫敦布蘭特期油報62.9美元，升0.53美元或0.85%。

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