國際財經

中美貿易談判或有暗湧，利淡投資氣氛，歐洲股市早段個別發展，但聯儲局主席鮑威爾唱好美國經濟、德國避過技術衰退，抵消部分跌幅。

截至本港時間下午4時44分，英國富時100指數報7337點，跌14點或0.19%；德國DAX指數報13186點，跌43點或0.33%；法國CAC 40指數報5911點，升3點或0.07%；意大利富時MIB指數報23538點，跌40點或0.17%。

道指期貨暫報27715點，跌46點。

中美貿易談判據報在農產品採購問題上觸礁，其他核心領域也遭遇談判障礙。《華爾街日報》引述熟悉兩國貿易談判人士稱，對於華府要求增加採購美國農產品，北京政府表現抗拒。美國總統特朗普上月曾表示，作為首階段貿易協議的一部分條款，中國願意向美國採購多達500億美元的農產品。但最新消息稱，中國不願向美方承諾特定的農產品採購金額。

美國聯儲局主席鮑威爾周三向國會聯合經濟委員會發表經濟展望報告時，重申儲局現時的貨幣政策合適，局方自7月以來3次減息，對經濟形成利好效應，加上低失業率有助刺激家庭開支，央行決策官員們普遍預期，美國經濟前景仍能保持「實質擴張」(sustained expansion)。如果沒有重大逆轉，聯儲局無意減息。

英國脫歐方面，英國首相約翰遜繼續競選宣傳活動，強調只有他領導的保守黨贏得下月12日國會選舉，才可以消除脫歐的不確定狀況。他又稱，3年來的脫歐不確定性已經令人難以容忍，癱瘓了政府運作，打擊商界投資信心，盡快解決有關問題才是對英國最有利的選擇。

數據方面，受惠於旺盛的消費者支出，德國第三季經濟按季增長0.1%，優於預期，且勉強避免6年來的首次經濟衰退。至於經季節調整，7至9月國內生產總值(GDP)按年增長0.5%，4至6月時為增長0.3%。

美國原油庫存上周減少，加上美國聯儲局主席鮑威爾發表的演說，以及石油出口國組織(OPEC)高層的言論都偏好油市，推動油價上升。紐約原油期貨現時每桶報57.47美元，升0.35美元或0.61%；倫敦布蘭特期油報62.76美元，升0.39美元或0.63%。