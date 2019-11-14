國際財經

日本經濟再生大臣西村康稔表示，日本與南韓關係惡化對7至9月的出口造成重大影響。日本第三季出口按季下滑0.7%。

他指出，南韓遊客和對韓商品出口減少拖累日本整體出口，中美持續的貿易戰也影響出口。

西村康稔又稱，汽車和電子零部件的出口仍疲軟，經濟仍未完全擊敗通縮，但支撐民間消費的基本面仍穩健，日本GDP數據顯示經濟在逐步復甦，將密切關注民間消費，預計未來經濟還會繼續溫和復甦。

他稱，必須警惕消費稅上調的影響，並竭盡全力制定穩健的經濟計劃，將為應對海外經濟帶來的下調風險做準備。