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今日 12:43 國際財經

日經濟再生大臣:日韓關係惡化嚴重影響出口

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日本經濟再生大臣西村康稔表示，日本與南韓關係惡化對7至9月的出口造成重大影響。日本第三季出口按季下滑0.7%。

他指出，南韓遊客和對韓商品出口減少拖累日本整體出口，中美持續的貿易戰也影響出口。

西村康稔又稱，汽車和電子零部件的出口仍疲軟，經濟仍未完全擊敗通縮，但支撐民間消費的基本面仍穩健，日本GDP數據顯示經濟在逐步復甦，將密切關注民間消費，預計未來經濟還會繼續溫和復甦。

他稱，必須警惕消費稅上調的影響，並竭盡全力制定穩健的經濟計劃，將為應對海外經濟帶來的下調風險做準備。

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