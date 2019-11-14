國際財經

俄羅斯財政部副部長Vladimir Kolychev表示，俄國將降低國家財富基金中的美元佔比，目前正在考慮投資包括人民幣在內的其他外幣。

他稱，國家財富基金的結構調整將從明年開始生效。此舉意在防範俄羅斯外滙儲備面臨的外部風險。

他又指出，地緣政治風險是決定國家財富基金結構的關鍵因素之一。財政部試圖讓國家財富基金的結構更接近俄羅斯央行持有的外滙儲備，其中歐羅的比重大於美元。

自2014年以來，俄羅斯加快所謂的去美元化進程，以減少對美元的依賴。國家財富基金是俄羅斯主權外滙儲備的組成部分。