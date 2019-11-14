國際財經

南韓現代汽車宣布，投放4.1億美元(31.98億港元)以改善及擴充美國阿拉巴馬州蒙哥馬利(Montgomery)廠房生產線，令到後者可於2021年生產Santa Cruz型號小型貨車。

根據公告，有關計劃將讓該廠增加200個新職位，而預期當地的零件供應商與物流業也因此須額外增加1000個職位。

蒙哥馬利廠房在2005年落成投產，是現代汽車在北美的首個裝配生產廠房，現時聘有2900名全職僱員與500名兼職僱員。

Santa Cruz是現代在4年前引入的新型號汽車，將是該廠裝配的第四款汽車。



