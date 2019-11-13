國際財經

中美貿易談判再現不利消息，美國總統特朗普周二聲稱兩國快將達成首階段貿易協議，但同時抨擊中國是貿易「騙子」(cheaters)，令全球股市受壓，道指周三曾跌104點。其後有報道稱，兩國在農產品採購及多個核心問題意見仍有分歧。

不過，美國聯儲局主席鮑威爾周三向國會聯合經濟委員會發表經濟展望報告時，重申儲局現時的貨幣政策合適，並唱好美國經濟可持續擴張，紓緩美股跌勢。金價和日圓造好。

美股三大指數反覆，道指先跌後回穩，收市倒升92點；標指和納指分別升0.07%和跌0.05%。亞歐股均疲弱，泛歐Stoxx 600指數跌0.26%，銀行股跌勢最急，幅度超過2%；德股下滑0.4%，英股和法股分別跌0.19%及0.21%。

MSCI亞太指數(不計日本)挫1%，日股低收0.85%，進一步遠離上周所見的13個月高位。

避險資產明顯受惠，紐約期金收市升0.7%，每盎斯報1463.3美元；日圓兌美元尾段升0.16%，報108.84日圓兌一美元。美滙指數靠穩，報98.37，仍然接近周二的98.423一個月高位；美元兌歐羅變動不大，報1.1004美元。

再調整利率機會不大

勞工部周三公布，美國10月消費物價指數(CPI)按月升0.4%，是7個月以來最大增幅，而且高於市場預期的0.3%；按年則漲1.8%，同樣比預期高0.1%。CPI表現超預期，支持聯儲局暫停再減息的決定。儲局10月宣布減息四分之一厘後，是今年第三次減息，並稱短期內將按兵不動。

鮑威爾在聽證會上表示，進一步調整利率的機會不大，因為當局相信美國經濟將持續擴張(sustained expansion)，勞工市場繼續穩健，而且通脹接近其2%的對稱(symmetric)目標。他再次強調，當經濟前景有需要大幅重估，將作出適當回應，重申貨幣政策沒有預設路線。

油價初段因投資者擔心石油需求而下跌，在鮑威爾聲稱看好美國經濟後倒升，布蘭特期油收市漲0.5%，每桶報62.37美元；紐約期油高0.6%，收報57.12美元。