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美國調高今明兩年本土產量與紐油預測

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美國能源資訊局(EIA)公布短觀報告，調高今明兩年的美國產量與油價預測。

根據最新報告，EIA預期美國今年平均日產量為1229萬桶，較10月報告高0.2%；明年產量預測則為1329萬桶，調升幅度為0.9%。

同時，報告調高今明兩年的紐約油價平均值預測各0.3%，最新值分別是每桶56.45美元與54.60美元；今明兩年天然氣價格預測值分別上調1.6%與下調1.3%，最新值分別是每單位2.61美元與2.48美元。

紐約12月期油即市報每桶57.33美元，升53美仙或0.9%。

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