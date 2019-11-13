國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾發表的演說，以及石油出口國組織(OPEC)高層的言論都偏好油市，國際油價連跌兩個交易日後反彈。

紐約12月期油收市升32美仙或0.6%，每桶報57.12美元。倫敦布蘭特1月期油收市升31美仙或0.5%，每桶報62.37美元。

較早時，油價因中美兩國貿易談前景不明朗，以及國際能源機構(IEA)預期全球原油需求增長2025年後轉弱等傳媒報道而繼續偏軟。

其後，鮑威爾出席美國國會委員會發表的經濟評論，強調美國經濟良好，如果沒有重大逆轉，聯儲局無意減息。

另外，有傳媒引述OPEC秘書長巴金多(Mohammad Barkindo)指，中美兩國如果達成貿易協議，將可釋除油市不明因素。兩人的言論曝光後，油價低位反彈。

Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey認為，雖然兩人的說法沒有新意，但屬於正面言論，可驅散油市此前兩天對中美貿談的悲觀情緒，巴金多特別提及美國石油產量可能不如預期般強勁增長，也是利好消息。

此外，美國能源資訊局公布短觀報告，向上修訂美國本土產量與紐約油價今明兩年預測。消息對油價影響不大。市場觀望OPEC與IEA分別在周四與周五公布的月報，以及美國周四公布的上周原油庫存數據。市場預期，美國上周原油庫存將增加100萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少170萬桶與160萬桶。