國際財經

歐洲股市周三收市回軟，泛歐指數STOXX 600收報405點，下滑0.26%。美國總統特朗普較早時稱，美中可望很快達成首階段貿易協議，但他沒有提及詳情，市場憂慮貿談進展或不理想，拖累歐股向下。

英國富時100指數收報7351點，跌0.19%或14點；德國DAX指數收報13230點，回吐0.40%或53點；法國CAC 40指數收報5907點，倒退0.21%或12點；意大利富時MIB指數收報23578點，回落0.86%或203點；西班牙IBEX 35指數收報9194點，下挫1.21%或112點。