國際財經

市場審慎觀望美國聯儲局主席鮑威爾在國會發表的講話，希望尋找有關貨幣政策方向和風險情緒的更多線索，美股道指周二低開69點，跌幅一度擴大至104點，其後鮑威爾的講詞內容公開，他表示央行決策者普遍預期，美國經濟前景仍能保持實質擴張，他的言論紓緩了市場對經濟可能陷入衰退的憂慮，刺激美股反覆向上。投資者亦關注中美貿易談判的多方消息。

截至本港時間凌晨約1時25分，道指報27740點，上揚48點或0.18%；標普500指數報3094點，回升3點或0.10%；納指報8492點，進賬6點或0.07%。迪士尼上日推出Disney+串流服務，股份續受追捧，股價現時攀升3.63%，暫時為表現最強的道指成分股；蘋果都抽高0.70%。

鮑威爾:當前政策仍是適當

鮑威爾出席聽證會重申，除非經濟前景發生重大變化，否則當前政策仍然是適當。在此之前，聯儲局今年已連續三次減息，每次減息25點子。儘管聯儲局在10月連續第三次宣布減息的決定已無可更改，但愈來愈多的聯儲局鷹派官員現在卻公開發聲反對。其中，費城聯儲總裁哈克(Patrick Harker)稍早稱，聯儲局上月減息是錯誤之舉。

美國里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin表示，今年三次減息對重振企業投資可能作用不大，因打壓企業投資的主要因素是商業環境的不確定性。不過，美國總統特朗普稍早再次抨擊聯儲局先加息後減息的行為，稱聯儲局讓美國在與其他國家的競爭中處於不利地位，並呼籲實行負利率。

經濟數據方面，美國10月扣除食品和能源價格的核心消費者價格指數(CPI)按年增長2.3%，不及分析師預期。整體CPI按月漲0.4%，按年漲1.8%，均超預期。

另外，本周是美國總統特朗普設定宣布是否以國家安全為由，對歐盟和日本進口汽車及零部件徵收25%關稅的最後期限。五家主要汽車製造商認為，特朗普將再次推遲宣布這一決定。

同時，市場亦關注特朗普彈劾調查的公開聽證會，這可能對市場走勢造成巨大影響。