即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普周二(12日)於紐約經濟俱樂部發表有關貿易政策的演說時透露，已接近與中國簽署第一階段貿易協議。消息帶動標普500指數再破頂，納指也創收市新高。特朗普尚嫌「政績」未夠標青，不忘抨擊聯儲局主席鮑威爾犯錯，並敦促局方把美國利率降至負值，豪言要是2018年沒有加息，美股本可多漲25%！

美股三大指數再上層樓，過去一個月道指和標指累計進賬逾3%，納指更錄得5.3%升幅，估值已偏貴，但看好的聲音依然此起彼落，不少評論均認為牛市將延續，其中「大好友」沃頓商學院(Wharton School)教授Jeremy Siegel相信，即使中美可能只達成局部協議，標指最少仍有雙位數漲幅。

業績期適時為美股造好提供憑據。除了重磅股多數表現理想之外，截至周二，標指共有超過450隻成分股已公布第三季業績，盈利超出預期的平均幅度(Earnings Surprise)約4.71%，與前一個季度相若，反映整體業績比分析員估計為佳。

市場普遍調高標指企業盈利預測，成分股平均盈利增幅(按季)可望由2020年首季的4.3%，逐步提升至第三季的8.7%。標指未來12個月每股盈利(EPS)按年增長走勢亦有轉好跡象，開始從上月中低見負0.7%，反彈到最近報3.2%。按往績分析，每逢標指EPS按年變幅錄得正值，指數將出現較明顯的按年漲幅。

隨着環球經濟衰退憂慮略為緩和及企業基本因素有所改善，美股前景幾乎獲一致看好。然而，股市氣氛過分熾熱，或會增加調整風險。

美銀美林最新調查發現，投資者目前不再恐懼宏觀經濟失速，取而代之的是擔心錯過股市升浪，全球基金經理持有現金比例降到2013年7月迄今最低的4.2%，這結果與CNN編製的「恐懼與貪婪指數」(Fear & Greed Index)吻合，後者已攀至88，意味投資者處於「極度貪婪」(Extreme Greed)水平。

衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數(VIX)近日仍在低位反覆，顯示期權投資者對後市充滿信心。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新披露的期貨倉位變動分析，炒家所持VIX淨短倉合約數目達2004年有紀錄以來最高的約20萬張。本欄早前提出，VIX一面倒看淡，代表市場忽略潛在風險，往後回調機會亦相對增加(詳見2019年10月31日本欄)。

美股技術上呈超買，短期隨時出現整固。附【圖】所見，標指14天RSI正貼近70，MACD指標開始跌近訊號線，高位沽壓漸大，標指現與200天牛熊線的差距已擴闊至逾6%，而對上兩次出現相同情況，標指隨後都掉頭回落，且最低限度也要跌穿50天線。

因此，投資者若打算候低吸納，可於50天線下才伺機入市，5月至今形成的上升趨勢線則是首個支持所在，一旦失守便須考慮止蝕。

信報投資研究部

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