國際財經

儘管市場預期紐西蘭央行將再度減息0.25%，但紐西蘭央行周三(11月13日)早上9時意外宣布維持11月官方現金利率於1%不變。紐西蘭央行在其後的政策聲明中指出，就業率及通脹率仍在央行目標區間內，經濟發展情況不支持進一步調整已經是刺激性的貨幣政策。雖然紐西蘭央行預料年內經濟增長將持續低迷，但其維持息率不變的決定出乎市場預料。紐元/美元短線大漲近80點並升至一周高位0.6415，同時創2月13日以來的近9個月最大單日漲幅。

事實上，紐元/美元近數月以來已大幅下跌，其中主要受紐西蘭央行多次減息至歷史新低拖累，滙價曾於7月下旬開始連跌6周。加上中美貿易談判停滯不前亦影響紐元滙價，紐元/美元於10月1日跌至0.6201，刷新2009年7月以來的逾10年新低。相比7月19日高位0.6787，滙價於3個月內下跌近600點，跌幅超過8%。而紐西蘭央行亦強調減息已令紐元貶值，之前的減息措施需要一段時間發揮功效，意味紐西蘭明年再度減息的機會不大，加上近期的中美貿易談判漸趨樂觀，紐元/美元似乎仍有一定的支持，繼續尋底的機會並不大。

技術分析方面，紐元/美元自10月1日跌至10年低位0.6201後觸底回升，於日線圖形成上升通道。然而，紐元/美元在升至自8月14日以來的近3個月新高0.6463後受制於上升通道頂部0.6460至0.6480阻力區域(同時亦是由3月21日高位0.6934至10月1日低位0.6201下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)，並於本周重新下探至上升通道底部0.6320水平。滙價經過今日大漲之後，似乎形成頭肩底形態，後市很大機會繼續沿著上升通道再次上升，如果能夠突破頭肩底頸線0.6450，甚至是0.6480阻力的話，滙價更有機會大幅上漲，並測試7月19日高位0.6800水平。

交易策略方面，我們根據8月7日策略於0.6320建立的紐元/美元買盤(上望0.6480，跌穿0.6295止損)已於0.6295平倉，虧損25點。短期內待紐元/美元跌至0.6320至0.6340買入，上望0.6480，跌穿0.6295止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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